شبكة إيه بي سي: إصابة 350 جنديا أمريكيا منذ بدء الحرب على إيران

أفادت شبكة ABC News، اليوم، بإصابة ما لا يقل عن 350 جنديًا أمريكيًا منذ اندلاع الحرب على إيران.

وأشارت إلى أن 315 من المصابين تم تصنيفهم ضمن فئة "عادوا للخدمة"، وهو تصنيف قد يعكس تحسنًا يسمح بمغادرة المستشفى، دون أن يعني بالضرورة التعافي الكامل، إذ قد يستمر بعض الجنود في التعامل مع إصابات خطيرة.

وتظهر البيانات أن متوسط عدد الإصابات اليومية يقترب من 11 جنديًا.

كما قُتل 13 جنديًا أمريكيًا منذ بدء الحرب في 28 فبراير الماضي.

وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال دان كين، قد صرح في وقت سابق بأن معظم الإصابات بين أفراد الجيش الأمريكي جاءت نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة إيرانية.

ومن المتوقع أن يتغير عدد الإصابات مع مرور الوقت، إذ قد لا يلجأ بعض الجنود إلى تلقي الرعاية الطبية فورًا بحسب طبيعة الإصابة، وفقًا لشبكة CNN.