وزير الدفاع الأمريكي: الأيام القادمة في حرب إيران ستكون حاسمة

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن الأيام القادمة في الحرب ضد إيران "ستكون حاسمة".

وأشار هيجسيث، في مؤتمر صحفي في واشنطن، اليوم الثلاثاء: "في شهر واحد فقط وضعنا الشروط، والأيام المقبلة ستكون حاسمة، وإيران تعلم ذلك، ولايكاد هناك ما يمكنها فعله عسكريا حيال ذلك".

وشدد هيجسيث، على أنه يفضل إنهاء الحرب باتفاق سلام.

وأكد قائلا: "لا نريد أن نضطر للقيام عسكريا بأكثر مما يتعين علينا القيام به. لكنني لم أقصد الاستخفاف عندما قلت، أنه في غضون ذلك، سنتفاوض بالقنابل."

وأضاف أنه يجب على القيادة الإيرانية الجديدة أن تتصرف بحكمة أكبر من القيادة القديمة وأن توافق على اتفاق.

وحذر هيجسيث، من أن "الرئيس (دونالد) ترامب سيبرم الصفقة التي يريدها، وشروطها معروفة لديهم. وإذا لم تكن إيران مستعدة، فستواصل وزارة الحرب الأمريكية العمليات حتى بكثافة أكبر".

وأيد هيجسيث، رواية واشنطن القائلة بأن إيران قد تعرضت فعليا للهزيمة عسكريا قائلا: "نعم، سيظلون يطلقون بعض الصواريخ، لكننا نقوم بإسقاطها.. الجدير بالذكر أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت أقل عدد من الصوايخ المعادية والطائرات المسيرة التي تطلقها إيران".