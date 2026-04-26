 أسوشيتد برس: المشتبه به كان مسلحا بأسلحة متعددة في عشاء مراسلي البيت الأبيض - بوابة الشروق
الأحد 26 أبريل 2026 7:42 ص القاهرة
نشر في: الأحد 26 أبريل 2026 - 7:04 ص | آخر تحديث: الأحد 26 أبريل 2026 - 7:04 ص

قالت عمدة واشنطن العاصمة موريل بوزر ليل السبت إن المشتبه به في حادث إطلاق النار خلال عشاء رفيع المستوى للمراسلين حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين الآخرين كان يحمل مسدسات وسكاكين، ويعتقد أنه كان يعمل بمفرده.

وقالت بوزر في مؤتمر صحفي: "ليس لدينا سبب للاعتقاد في الوقت الراهن بتورط أي شخص آخر. في هذه المرحلة، يبدو أنه يعمل بمفرده".

وأضافت: "لا يبدو أن هناك أي نوع من الخطر على الجمهور في هذا الوقت".

وقالت المدعية العامة الأمريكية جينين بيرو إن المشتبه به وجهت إليه تهم تتعلق بالأسلحة النارية والاعتداء.

 

 


