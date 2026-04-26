الجيش الأمريكي يعترض سفينة مرتبطة بإيران خاضعة للعقوبات

قال الجيش الأمريكي إنه اعترض سفينة تخضع للعقوبات مرتبطة بما يسمى "أسطول الظل" الإيراني، وذلك وفقا لبيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) على منصة إكس.

وذكرت القيادة المركزية يوم السبت أن مروحية من المدمرة "يو إس إس بينكني" أوقفت السفينة في بحر العرب، ويجري حاليا مرافقتها للعودة باتجاه إيران.

والسفينة، التي تم تحديدها باسم "إم/ في سيفان"، هي من بين 19 سفينة فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات يوم الجمعة. وتستهدف هذه الإجراءات أسطول الظل الإيراني، الذي تقول واشنطن إنه يلعب دورا رئيسيا في جلب الإيرادات من صادرات النفط والغاز الإيرانية.

وتسعى الإدارة الأمريكية إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران. وبالإضافة إلى العقوبات، يشمل ذلك حصارا بحريا يستهدف السفن المغادرة من الموانئ الإيرانية أو المتوجهة إليها.

وقالت القيادة المركزية إنه منذ بدء العملية، تم تحويل مسار 37 سفينة.