آلاف المتظاهرين يحتجون في طهران ضد الولايات المتحدة وإسرائيل

نظم آلاف الأشخاص في العاصمة الإيرانية طهران تظاهرات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، حيث رفعوا الأعلام الإيرانية ورددوا هتافات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، معبرين عن رفضهم لسياسات البلدين.

وفي 8 أبريل الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين، قبل أن تستضيف باكستان في 11 من الشهر ذاته جولة محادثات بين الطرفين لم تفضِ إلى اتفاق.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد الهدنة مع إيران بناء على طلب باكستان "إلى حين تقديم طهران مقترحها"، دون تحديد مدة زمنية لذلك.

يشار أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، أسفرت عن أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل إعلان الهدنة على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.