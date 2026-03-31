بولندا: بدء تطبيق قانون يهدف إلى خفض أسعار البنزين

دخل تشريع جديد لخفض أسعار الوقود في بولندا حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة في وارسو تخفيف تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على المستهلكين بسبب الصراع في إيران.

ووفقا لوزارة الطاقة، لا يجوز أن يتجاوز سعر لتر البنزين العادي 16. 6 زلوتي بولندي (65. 1 دولار). أما الحد الأقصى لسعر التجزئة للتر البنزين الممتاز فهو الآن 76. 6 زلوتي، وللديزل 60. 7 زلوتي.

وينص التشريع، الذي تم التصديق عليه يوم الجمعة الماضي ليصبح قانونا، على خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود من 23% الحالية إلى 8%. بالإضافة إلى ذلك، سيكون من صلاحية وزير الطاقة خفض سعر الضريبة المفروضة على الوقود حتى نهاية يونيو.

وكانت الحكومة قد أعلنت بالفعل عن خفض الضريبة إلى الحد الأدنى المسموح به بموجب قانون الاتحاد الأوروبي للبنزين والديزل، والذي يبلغ أقل من 07. 0 يورو (08. 0 دولار) للتر.

ومن المقرر أن يطبق الحد الأقصى لسعر التجزئة للوقود حتى نهاية يونيو.