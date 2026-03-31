ترامب يهاجم فرنسا على خلفية خلاف بشأن استخدام مجالها الجوي

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، فرنسا على خلفية خلاف بشأن استخدام مجالها الجوي في حرب إيران، قائلا إن فرنسا رفضت منح حق التحليق لطائرات تحمل بضائع عسكرية متجهة إلى إسرائيل.

وكتب ترامب، على منصته "تروث سوشيال" اليوم الثلاثاء، منشورا جاء فيه: "لم تسمح دولة فرنسا للطائرات المتجهة إلى إسرائيل، والمحملة بإمدادات عسكرية، بالتحليق فوق الأراضي الفرنسية.. لقد كانت فرنسا غير متعاونة مطلقا فيما يتعلق بـ"جزار إيران"، الذي جرى القضاء عليه بنجاح! الولايات المتحدة ستتذكر ذلك!!!".

غير أن قصر الإليزيه، قال ردا على ذلك إنه لم يحدث أي إغلاق للمجال الجوي الفرنسي أمام الطائرات المرتبطة بحرب إيران، وفقا لما ذكرته صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وقال مصدر دبلوماسي للصحيفة، بأنه "يجرى السماح للطائرات الأمريكية بالتحليق فوق الأراضي الفرنسية السيادية شريطة أن تمتثل للقواعد الدولية المتعلقة بعمليات التحليق للطائرات الحكومية.. ويجب أن تحصل الرحلات الجوية العسكرية فوق فرنسا على إذن بشكل فردي".

وذكرت صحيفة "لوموند"، نقلا عن ثلاثة مصادر رسمية فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الطائرات المقاتلة وطائرات النقل التي تحمل بضائع عسكرية يتعين عليها حاليا الحصول على إذن من فرنسا لكل رحلة، وهو ما يسمى "تصريح التحليق الدبلوماسي".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من الممكن، لذلك، أن بعض الرحلات الفردية لم تحصل على الإذن فورا، وأن ذلك هو ما أثار رد فعل ترامب.

وقال قصر الإليزيه، إنه "مندهش" من تصريح الرئيس الأمريكي.

وأضاف: "لم تغير فرنسا موقفها منذ اليوم الأول ونؤكد مجددا على هذا القرار الذي يتماشى مع الموقف الفرنسي منذ بداية هذا الصراع".