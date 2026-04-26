تسنيم: عراقجي سينقل إلى باكستان شروط إيران لإنهاء الحرب

قالت وكالة تسنيم، إن عودة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام آباد لا علاقة لها بالموضوع النووي.

وذكرت الوكالة: «خلال جولته الإقليمية إلى باكستان وعُمان وروسيا، وبعد أن زار إسلام آباد في باكستان ثم سافر إلى عُمان، عاد الآن في رحلة قصيرة إلى باكستان لمتابعة مشاوراته الأخيرة مع المسئولين في هذا البلد».

وأضافت: «بالإضافة إلى المحادثات حول العلاقات الثنائية، فإن نقل شروط إيران لإنهاء الحرب إلى باكستان كدولة وسيطة، من بين أهم جدول أعمال عراقجي في هذه الزيارة».

وتابعت: «مواضيع مثل تطبيق النظام القانوني الجديد على مضيق هرمز، والحصول على تعويضات، وضمان عدم تجدد العدوان العسكري من المثيرين للحرب، ورفع الحصار البحري، وغيرها من القضايا التي يطرحها عراقجي».

وعاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إلى باكستان التي تقود الوساطة بين طهران وواشنطن، وذلك في زيارة جديدة ضمن مساعي إنهاء الحرب.

وحلّ عراقجي في إسلام آباد للمرة الثانية خلال يومين، وهذه المرة غداة إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة كان يتوقع أن يجريها مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وذلك في ظل عدم تحقيق اختراق ينهي الحرب التي اندلعت بهجوم أمريكي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير.