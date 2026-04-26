وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه البحريني والقطري التنسيق بشأن أوضاع المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، الأوضاع الراهنة في المنطقة، واستمرار التنسيق الثنائي بهذا الشأن، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي، الأحد، من نظيره البحريني، وفقا لماء جاء في البيان.

كما تلقي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا الأحد، من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بحسب موقع الشرق الإخبارية.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود البلدين في إحلال الأمن والاستقرار.