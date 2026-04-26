أعادت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، برنامج "براعم الإيمان " إلى خريطة إذاعة القرآن الكريم بعد توقفٍ دام أكثر من 30 عاماً.

وتقرر بث البرنامج على إذاعة القرآن الكريم أحد أيام من كل أسبوع في الساعة الواحدة إلا عشر دقائق ظهراً، ويعاد الخميس في الموعد نفسه.

ويهدف البرنامج إلى تقديم النماذج الملهمة للأطفال الصغار، وذلك في إطار اهتمام الدولة بإنتاج برامج الأطفال الصانعة للقدوة، والتي تعزز قيم الانتماء والمواطنة والسلوك القويم.

يذكر أن برنامج (براعم الإيمان) من البرامج التراثية الشهيرة، وكانت تقدمه الإذاعية الكبيرة فاطمة طاهر، التي رحلت عن دنيانا في فبراير 2026.

وكانت الإذاعية فاطمة طاهر أول صوت نسائي يسمعه ملايين المصريين بعد موافقة الأزهر الشريف على انضمامها لأسرة المذيعين عند انطلاق محطة القرآن الكريم.

وقال الإذاعي إسماعيل دويدار رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، إن برنامج (براعم الإيمان) غير برنامج (طلائع الإيمان) إذ يتوجه كل منهما إلى جيل مختلف، وقد توقف البرنامج بعد رحيل الإذاعية فاطمة طاهر، ولم تنجح محاولات استكماله فيما قبل، وبعد غياب أكثر من 30 عاماً تستأنف إذاعة القرآن الكريم تقديم برنامج (براعم الإيمان) بشكل منتظم، وفي ثوب جديد، وذلك بصوت الإذاعية زينب يونس، والتي ستقوم بإعداد وتقديم المواسم الجديدة من البرنامج الذي يتوجه إلى الأطفال من سن 3 سنوات إلى سن 12 سنة.