أحمد موسى مشيدا بالعمل بقرار غلق المحال في الـ11 مساء: تحيا مصر العظيمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بقرار وقف العمل بقرار غلق المحال والمطاعم في الـ11 مساء والعودة للمواعيد الطبيعية.

وقال عبر حسابه على منصة إكس: «قرار ممتاز يستحق التقدير والإشادة.. الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يقرر إيقاف العمل بقرار غلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والعودة الي المواعيد السابقة».

وأضاف مختتما: «تحيا مصر العظيمة».

تحيا مصر العظيمة 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 — أحمد موسى - Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa) April 26, 2026

وفي وقت سابق من اليوم، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة.

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع، على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم فى تمام الساعة 11م، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقا.