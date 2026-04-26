عودة شحنات نفط لإيران بعد اعتراض البحرية الأمريكية

كشفت بيانات أقمار صناعية، عن عودة شحنات نفط قيمتها مليار دولار إلى إيران بعد اعتراض البحرية الأمريكية، وفق موقع تانكر تراكرز المعني بتتبع الحاويات.

وأضاف الموقع أن البحرية الأمريكية استولت على نفط إيراني تقدر قيمته بـ380 مليون دولار في المحيط الهندي، مشيرا إلى أن النفط الذي سيطرت عليه البحرية الأمريكية يبدو أنه في طريقه إلى الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ادعى أن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران "أثبت فعالية مذهلة، وهم عاجزون عن الحصول على أية أموال إضافية"، وفق وكالة سند.

وأضاف ترامب في تصريحات لفوكس نيوز: "إيران تحت الضغط نتيجة الحصار البحري، وأعتقد أن الضغط الأكبر عليها يكمن في قوتنا العسكرية".

وأمس السبت، توعدت إيران بمواجهة الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة عليها بردّ قوي في حال استمراره.

وقال مقر خاتم الأنبياء الإيراني: "إذا استمر الجيش الأمريكي المعتدي في حصاره ونهبه وقرصنته في المنطقة، فعليه أن يعلم أنه سيواجه ردًا قويًا من القوات المسلحة الإيرانية".

وحذر المقر الولايات المتحدة من أن القوات المسلحة الإيرانية "تتمتع بسلطة وجهوزية أكبر من أي وقت مضى للدفاع عن السيادة والأراضي والمصالح الوطنية".

وتواصل القوات الأمريكية تنفيذ حصارها البحري المفروض منذ 13 أبريل الجاري.