باكستان تعلن رفع القيود المرورية حول فندق استضاف المفاوضات الأمريكية الإيرانية

أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، رفع القيود المرورية حول فندق سيرينا والمنطقة الحمراء في إسلام آباد.

وقال عبر حسابه على منصة إكس: «أتقدم بجزيل الشكر لشعب باكستان، وخاصةً سكان إسلام آباد على صبرهم وتعاونهم».

وأضاف: «دعمكم يمكّننا من ضمان سلامة ضيوفنا ومواصلة جهودنا لتحقيق السلام في المنطقة. ونحن ملتزمون بهذه الأهداف، ونُقدّر دعواتكم وتمنياتكم الطيبة ونتطلع إليها».

اسلام آباد میں سیرینا ہوٹل اور ریڈ زون کے اطراف ٹریفک پابندیاں آج ختم ہو گیئ ہیں۔ میں اہلِ پاکستان—بالخصوص اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں— کے صبر اور تعاون پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔



آپ کی حمایت ہمیں اپنے مہمانوں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور خطے میں امن کے لیے… — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) April 26, 2026

يُشار إلى أن مفاوضات الولايات المتحدة وإيران تقام في فندق سيرينا الذي يعد من أبرز فنادق الخمس نجوم في باكستان، ويستخدم بانتظام موقعا لعقد لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى.

يقع الفندق في المنطقة الحمراء شديدة الحراسة في إسلام آباد، التي تضم أيضا مكاتب حكومية رئيسية وسفارات أجنبية، ويمزج بين العمارة الإسلامية والفخامة العصرية.

ويضم الفندق، الذي تبلغ مساحته 15 فدانا، أكثر من 400 غرفة، وقاعات حفلات متعددة، وقاعات مؤتمرات، ومجمع مكاتب.