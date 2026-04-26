ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وسننتصر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ‘ن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وسننتصر، على حد قوله.

وأضاف ترامب، لشبكة فوكس نيوز الأمريكية: "إذا أراد الإيرانيون الحديث فبإمكانهم الاتصال بنا ويمكننا إجراء المحادثات عبر الهاتف، ولا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي وما فعلناه كان ينبغي فعله خلال الـ47 عاما الماضية".

وتابع: "لدينا كل الأوراق وإيران لا أوراق لديها وإذا أرادوا التفاوض فيمكنهم الاتصال بنا، وبعض الأشخاص الذين نتعامل معهم الآن بشأن إيران عقلانيون للغاية والبعض الآخر ليس كذلك"، بحسب موقع "العربية.نت" الإخباري.

وواصل: "هدفنا عدم حصول إيران على سلاح نووي وإذا لم يتحقق ذلك فلا يوجد سبب للتفاوض وهناك الكثير من الصراع الداخلي في النظام الإيراني، وسنخرج منتصرين".

وعبر ترامب، عن إحباطه من حلف الناتو "لأنهم لم يساعدونا بشأن إيران"، مضيفا أنه يأمل "ألا نضطر للتعامل عسكريا مع ما تبقى من النظام الإيراني"، مضيفا: "سنأخذ الغبار النووي الإيراني وذلك جزء من مفاوضاتنا ونقدم خدمة للعالم عبر ما نقوم به بشأن إيران".

وأكد: "لو اضطررنا لمواصلة العمليات العسكرية في إيران لقضينا عليهم تماما وبسرعة فائقة".