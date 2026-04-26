ترامب: مهاجم حفل مراسلي البيت الأبيض كتب بيانا مناهضا جدا للمسيحية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنّ المشتبه به الذي أُلقي القبض عليه بعد محاولته اقتحام عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض الذي كان يحضره، كتب بيانا "مناهضا جدا للمسيحية".

وصرح ترامب في مكالمة هاتفية مع شبكة فوكس نيوز: "عندما تقرأون بيانه، ستجدون أنّه يكره المسيحية"، واصفا المهاجم بأنّه "مضطرب للغاية بشكل واضح"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "إنه يكره المسيحيين، إنها كراهية عميقة".

وحاول المسلّح اقتحام القاعة التي كانت تقام فيها مأدبة العشاء في أحد فنادق واشنطن الكبرى، ما دفع أجهزة الأمن إلى إجلاء الرئيس الأمريكي ومسئولين آخرين على وجه السرعة.

وقال المدعي العام تود بلانش، إنّه بناء على المعلومات الأولية، يعتقد المحققون أن الرجل "كان يستهدف أعضاء في الإدارة".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن المشتبه به يُدعى كول توماس آلن (31 عاما) من الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة لوس أنجليس.

وأكد ترامب أن لدى المحققين "معلومات موثوق بها إلى حدّ كبير عنه".

وشرح أن الرجل "كان يحمل في قلبه الكثير من الكراهية منذ وقت طويل. كان ذلك مناهضا جدا للمسيحية".

أما الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت التي أُجلِيَت أيضا من القاعة مساء السبت، فكتبت على منصة إكس الأحد: "ما كان يفترض أن تكون سهرة ودية يُلقي فيها الرئيس ترامب النكات ويحتفي بحرية التعبير، حوّله مجرم منحرف إلى مناسبة لمحاولة اغتيال الرئيس وقتل أكبر عدد ممكن من كبار مسئولي إدارة ترامب".