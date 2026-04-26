أحمد موسى يكشف عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر قريبا

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن زيارة مرتقبة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» مساء الإثنين: «قد نرى في الأسبوعين المقبلين الرئيس ماكرون في زيارة إلى مصر»، مؤكدا أن الزيارة قد تحدث خلال الفترة المقبلة.

ووصف هذه الزيارة بـ «الهامة»، لافتا إلى «رصد الجميع الحفاوة الكبرى من قادة دول أوروبا ومن الرئيس ماكرون للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته الأخيرة إلى قبرص».

وأشار إلى أن هناك علاقة «قوية جدًا تجمع بين الرئيسين السيسي وماكرون»، منوها إلى أن هناك تعاونا كبيرا للغاية بين مصر وفرنسا في كل الملفات.

ونوه إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد الإعلان الرسمي عن هذه الزيارة المرتقبة القريبة، مع تقديم كل التفاصيل الكاملة المتعلقة بها.



