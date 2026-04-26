وزير خارجية إيران يغادر إسلام آباد متوجها إلى روسيا

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن الوزير عباس عراقجي غادر العاصمة الباكستانية إسلام آباد متوجها إلى روسيا.

وذكرت الوزارة في بيان: «في إطار المشاورات الدبلوماسية المستمرة، غادر وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي إلى روسيا على رأس وفد دبلوماسي».

وأضافت: «خلال هذه الزيارة، سيلتقي الوزير بكبار المسئولين في روسيا الاتحادية لمناقشة العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية».

وفي وقت سابق، قالت وكالة تسنيم، إن عودة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام آباد لا علاقة لها بالموضوع النووي.

وذكرت الوكالة: «خلال جولته الإقليمية إلى باكستان وعُمان وروسيا، وبعد أن زار إسلام آباد في باكستان ثم سافر إلى عُمان، عاد الآن في رحلة قصيرة إلى باكستان لمتابعة مشاوراته الأخيرة مع المسئولين في هذا البلد».

وأضافت: «بالإضافة إلى المحادثات حول العلاقات الثنائية، فإن نقل شروط إيران لإنهاء الحرب إلى باكستان كدولة وسيطة، من بين أهم جدول أعمال عراقجي في هذه الزيارة».

وتابعت: «مواضيع مثل تطبيق النظام القانوني الجديد على مضيق هرمز، والحصول على تعويضات، وضمان عدم العدوان العسكري مرة أخرى من قبل المثيرين للحرب، رفع الحصار البحري، وغيرها من القضايا التي يطرحها عراقجي».



