قطاع المعاهد الأزهرية: تأجيل جميع الامتحانات المقررة حتى الأحد المقبل

قرر الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تأجيل جميع الامتحانات المقررة غدًا على مستوى جميع المعاهد الأزهرية بالجمهورية، على أن تُعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026م، بتوجيهات من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ويأتي هذا القرار تأكيدًا لنهج الأزهر الشريف في إعلاء مصلحة الطلاب، وحرصه على تهيئة بيئة تعليمية مستقرة وآمنة، تكفل أداء الامتحانات في أجواء مناسبة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص، وتُعين الطلاب على التركيز والتحصيل الأمثل.

وأهابت رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بجميع الطلاب وأولياء الأمور ضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن القطاع أولًا بأول،والالتزام التام بها، سائلين المولى عز وجل لأبنائنا الطلاب دوام التوفيق والسداد.