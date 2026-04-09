مسئول أمريكي سابق: واشنطن تترك لـ إسرائيل حرية القرار في الملف اللبناني

قال نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي سابقا، توم واريك، إنّ اتفاق وقف إطلاق النار المعلن لا يشمل لبنان، موضحًا أن هذا الاتفاق يقتصر على إيران ودول الخليج وإسرائيل، دون أن يمتد إلى الساحة اللبنانية.

وأضاف مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن التصريحات الأمريكية الرسمية أكدت هذا التوجه، واعتبرت أن ما يجري في لبنان ملف منفصل عن التفاهمات الحالية.

وأشار إلى أنّ الإدارة الأمريكية لم توافق على إدراج لبنان ضمن بنود وقف إطلاق النار، ما يعني أن القرار فيما يتعلق بالتصعيد هناك يُترك بالكامل لإسرائيل.

وأوضح أن هذا الموقف يعكس توجهًا واضحًا من جانب واشنطن بعدم التدخل المباشر في العمليات العسكرية الجارية في لبنان.

ولفت واريك، إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان تُعد حملة إسرائيلية خالصة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطًا لوقفها في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي تترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومته تحديد طبيعة التحركات في هذا الملف.

والأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح لقناة «بي بي إس» الأمريكية إن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لا يشمل العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

وذكر الرئيس الأمريكي، وفق ملخّص للمكالمة الهاتفية المقتضبة التي نشرتها الصحافية ليز لاندرز، العاملة في قناة «بي بي إس» على منصة «إكس»، أن لبنان «غير مشمول بالاتفاق»، وذلك «بسبب حزب الله».

ولدى سؤاله عمّا إذا يوافق على استمرار إسرائيل في توجيه ضرباتها للبنان، قال ترامب إن النزاع بين إسرائيل وحزب الله «هو اشتباك منفصل».