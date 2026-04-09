قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية عندما تتحرك «لا تتكلم كثيرًا»، موضحًا أن العمل في الملفات السياسية والمفاوضات تفرض طبيعته عدم الكشف عن كل التفاصيل.

وأضاف «موسى» عبر برنامجه «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن مصر «تعمل كثيرًا»، وأن أساتذة العلوم السياسية وأجهزة المعلومات التي تعمل في المفاوضات لا تتحدث كثيرًا، لأن الأمور تكون «ذهابًا وإيابًا مع الأطراف»، مشددًا على أنه ليس كل ما يُنجز يتم الإعلان عنه، وأن مصر لا تُحب «الشو الإعلامي أو الطنطنة»، بل تركز على العمل الفعلي.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل العمل منذ 28 فبراير الماضي-بداية الحرب- وحتى الآن، حيث زار السعودية والبحرين، والإمارات وقطر، مضيفًا أن هذه التحركات لم تكن زيارات عادية بل تعكس جهدًا كبيرًا ومسئولية مصرية.

وأكد أن مصر دولة لا تنسب أي إنجاز لنفسها ولا تدّعي دورًا ليس لها، لكن دورها موجود ومستمر ومحفوظ، والجميع يشهد به.

وتابع: «هناك من يحاول القول إن مصر لا تقوم بدور، وهذا لا يعنيني ولا يؤثر عليّ، على المستوى الشخصي لأنني أعلم جيدًا ما تقوم به بلادي من جهود من أجل المنطقة وأشقائنا في الدول العربية».

وتابع أن الجهد المصري ليس مجرد عمل سياسي أو دبلوماسي، بل هو جهد عنوانه حماية وأمن واستقرار المنطقة وسلامتها، مشيرًا إلى أن مصر تدرك حجم التحديات والأطماع، وهي لا تنتظر الشكر، مضيفًا: «ولكننا نشكر كل دولة تتحدث عن مصر بإيجابية بما يليق بدولتنا العظيمة».



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموافقة على وقف الضربات ضد إيران لمدة أسبوعين، ورهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز الذي يمر عبره عادة 20 بالمئة ⁠من النفط العالمي، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.