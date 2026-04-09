أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، استشهاد فلسطينيين اثنين خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 72 ألفًا و317، منذ أكتوبر 2023.

جاء ذلك في بيان إحصائي للوزارة، أوضحت فيه أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية "شهيدين جديدين و21 مصابًا".

ولم توضح الوزارة ملابسات استشهاد الضحيتين وإصابة الآخرين، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، عبر القصف وإطلاق النار، ما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى.

وفي السياق، أفادت الوزارة بأن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق ارتفعت منذ 11 أكتوبر الماضي إلى "738 شهيدًا و2036 مصابًا".

وأشارت إلى أن الحصيلة التراكمية لضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى "72 ألفًا و317 شهيدًا و172 ألفًا و158 مصابًا".

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت دمارًا هائلًا طال 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.