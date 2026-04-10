جيش الاحتلال يعترف بشن غارات وسط مناطق سكنية في بيروت

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شن غارات جوية وسط مناطق سكنية في العاصمة اللبنانية بيروت.

قال جيش الاحتلال، في بيان، إنه هاجم نحو 35 موقعًا عسكريًا تابعًا لحزب الله في بيروت، بينها مقر قيادة الطوارئ لجهاز المخابرات، ومقر قيادة قوة الرضوان، ومقر قيادة وحدة الصواريخ.

وأضاف أنه استهدف في جنوب لبنان نحو 40 موقعًا إضافيًا، من بينها مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله، وفي الوقت نفسه، في البقعة، استُهدف مقر قيادة قوة الرضوان وجهاز المخابرات، إلى جانب مواقع أخرى.

وزعم جيش الاحتلال، أن هذه الضربات تمثل ضررًا بالغًا وكبيرًا لقدرات حزب الله العملياتية والقيادية.

وتابع: «تقع معظم المواقع المستهدفة في قلب مناطق سكنية، في إطار استغلال حزب الله السافر للمواطنين اللبنانيين كدروع بشرية. وقد اتُخذت إجراءات قبل الهجمات للحد من الأضرار التي لحقت بالمدنيين».