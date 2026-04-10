مسئول أمريكي: أول اجتماع لبناني إسرائيلي سيعقد بواشنطن الثلاثاء

قال مسئول أمريكي إن أول اجتماع مباشر ضمن المفاوضات المرتقبة بين إسرائيل ولبنان سيُعقد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن.

وذكر المسؤول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الخاصة، الجمعة، إن الاجتماع سيضم السفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حمادة، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، إلى جانب السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى، حيث سيقودون وفود بلدانهم في المحادثات.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانبين الإسرائيلي واللبناني بشأن عقد الاجتماع، رغم إعلان تل أبيب في وقت سابق أنها ستبدأ مفاوضات مع لبنان "في أقرب وقت ممكن"، بهدف نزع سلاح "حزب الله" والتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الجانبين.

وأضاف المصدر الأمريكي للصحيفة أن اجتماعا تمهيديا عبر الهاتف سيُعقد اليوم بين المسؤولين الثلاثة، بمشاركة مستشار وزارة الخارجية الأمريكية مايك نيدهام، لبحث الترتيبات الأولية للمفاوضات.

بدورها، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبريية، الجمعة، أنه قد يصدر إعلان أمريكي، السبت، بشأن موعد المحادثات بين إسرائيل ولبنان، إضافة إلى وقف إطلاق النار، استنادا إلى اتفاق نوفمبر 2024.

وفي السياق، أفادت هيئة البث الرسمية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غيّر سياسة الهجمات في لبنان، بحيث باتت أي ضربة في بيروت تتطلب موافقته الشخصية، عقب طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي قوله إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان، لكن هناك "تقليصا كبيرا جدا" في وتيرة الضربات، مع فرض قيود من المستوى السياسي.

كما أشارت إلى إجراء اتصالات تمهيدية بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين في واشنطن، بمشاركة مسؤولين أمريكيين، للتحضير لاجتماع مرتقب، في ظل تمسك لبنان بوقف إطلاق النار قبل بدء المفاوضات.