هانس جروندبرج يدعو إلى تجنيب اليمن الانجرار إلى التصعيد الإقليمي

اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج زيارة إلى عدن، جنوبي البلاد، حيث التقى بكبار المسئولين في الحكومة المعترف بها دولياًء لمناقشة تأثير التطورات الإقليمية والمحلية على فرص السلام، وبحث أولويات المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية ضمن جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة.

وذكر بيان صادر عن مكتب جروندبرج، اليوم الخميس، أن المناقشات تطرقت أيضاً إلى آخر مستجدات المفاوضات الجارية بشأن المحتجزين على خلفية النزاع.

وحسب البيان، بحث جروندربج مع وزير المالية مروان بن غانم ووزير النفط والمعادن محمد بامقاء الأولويات الاقتصادية للحكومة، بما في ذلك اعتماد ميزانية عام 2026 والخطة الاستراتيجية إلى جانب قضايا الاستقرار المالي وأولويات الإيرادات والموازنة، ومساعي استئناف إنتاج وتصدير الوقود لدعم التعافي الاقتصادي.

كما التقى المبعوث بمحافظ البنك المركزي أحمد غالب، حيث ناقش الجانبان تدابير تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياق المالي الأوسع، بما في ذلك التحديات النقدية وفرص دفع الإصلاحات.

وفي لقاء آخر مع وزير الدولة ومحافظ عدن عبدالرحمن شيخ، تطرق المبعوث الأممي إلى الديناميكيات المحلية والجهود المبذولة لدعم الاستقرار وتحسين تقديم الخدمات في المحافظة.

وأكد البيان، أن جروندبرج شدد خلال لقاءاته على ضرورة تجنيب اليمن الانجرار إلى التصعيد الإقليمي، ودعم الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على مساحة لعملية سياسية يمنية جامعة بقيادة يمنية وبرعاية الأمم المتحدة.

وتأتي زيارة جروندبرج التي استمرّت يومين، في ظل تزايد المخاوف من انعكاس التوترات الإقليمية على الأوضاع في اليمن، الذي يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.