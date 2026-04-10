رئيس الوزراء الإسباني: يجب منع تحول لبنان إلى غزة جديدة

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الجمعة، إنه لا ينبغي السماح لتحويل لبنان إلى غزة جديدة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ختام منتدى "نبض أوروبا" الذي عُقد في برشلونة.

حيث شدد سانشيز، على ضرورة إنهاء الأعمال العدائية في الشرق الأوسط.

وقال: "لنمنع تحول لبنان إلى غزة جديدة "، متهما إسرائيل بانتهاك القانون الدولي الإنساني بشكل "صارخ".

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني: "إذا كنا نريد من بقية العالم أن ينظر إلينا ويدعمنا، فعلى أوروبا أن تتصرف بشكل متسق".

وكشف أنه اقترح أمس الخميس، "تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لأنه من الواضح أن إسرائيل انتهكت وخالفت العديد من بنودها، خاصة تلك المتعلقة بالقانون الدولي والإنساني".

ورغم تأكيد إسلام آباد وطهران أن هدنة وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية تشمل لبنان، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، وواصل الجيش الإسرائيلي شن ضربات على لبنان وُصفت بأنها "الأعنف" منذ بدء العدوان، ما أسفر إجمالا عن 1888 شهيدا و6 آلاف و92 جريحا، حتى الخميس، وفقا للصحة اللبنانية.