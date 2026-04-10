القبض على 7 أشخاص على خلفية انفجار مستودع ألعاب نارية في كاليفورنيا

وودلاند (أمريكا) - أسوشيتد برس
نشر في: الجمعة 10 أبريل 2026 - 8:19 م | آخر تحديث: الجمعة 10 أبريل 2026 - 8:19 م

أعلنت السلطات، اليوم الجمعة، القبض على سبعة أشخاص على خلفية انفجار مستودع للألعاب النارية شمالي كاليفورنيا، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين في يوليو الماضي.

وتسبب الانفجار الدموي بالقرب من المجتمع الزراعي الصغير إسبارتو في مقاطعة يولو في اندلاع حريق هائل، كما أدى إلى إلغاء احتفالات الرابع من يوليو، عيد الاستقلال، في المناطق المجاورة.

ومن المتوقع أن يعلن مكتب المدعي العام في مقاطعة يولو عن لوائح الاتهام بحق المعتقلين خلال مؤتمر صحفي اليوم، وتشير سجلات السجن إلى أن عددا من الموقوفين صدرت ضدهم تهم بالقتل.

ومن بين المقبوض عليهم صامويل ماتشادو وتامي ماتشادو، وهما مالكا المستودع "نحو 64 كيلومترا شمال غرب ساكرامنتو".

وفي وقت الحادث، كان صامويل ماتشادو ضابطا برتبة ليوتينانت في مكتب رئيس شرطة مقاطعة يولو، بينما كانت زوجته تامي موظفة إدارية مدنية، وتم منحهما إجازة بعد الحادث.

