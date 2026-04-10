الممثل التجاري الأمريكي: العلاقات الصينية – الإيرانية قد تضر بالمصالح الأمريكية

قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، اليوم ​الجمعة، إن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين قد تصبح أكثر تعقيدا إذا ما تعاونت بكين مع إيران بطريقة تضر بالمصالح الأمريكية

وشدد جرير، اليوم الجمعة، على أن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم مستقرة، لكنه حذر الصين من مغبة الاقتراب أكثر من إيران في خضم الصراع الدائر في الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الواردة من الدول التي تسلح طهران، وفي خطوة قد تعرقل هدنة التجارة الهشة مع الصين إذا تم تنفيذها.

ولا تصدر بكين أسلحة بشكل مباشر إلى إيران، لكنها تزودها بتكنولوجيا ذات استخدام مزدوج.

ولفت جرير، في مقابلة مع شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية اليوم الجمعة، إلى أنه: "إذا كانت الصين ستتدخل في إيران بطريقة تضر بمصالح الولايات المتحدة، ​فمن الواضح أن ذلك سيعقد الأمور، ​وتقع على عاتق الصين مسئولية القضاء على هذا الاحتمال".