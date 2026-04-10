باكستان: المحادثات بين أمريكا وإيران فرصة حاسمة للتوصل لوقف دائم للنار

قال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، اليوم ‌الجمعة، إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام اباد، والمقرر أن ⁠تبدأ غدا السبت، تمثل فرصة حاسمة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط منذ ‌أسابيع.

وفي ⁠مجموعة من الإجراءات المنفصلة التي أعلن عنها خلال خطابه، خفضت الحكومة ⁠أيضا أسعار الديزل إلى 385 روبية (1.38 دولار) ⁠للتر، والبنزين إلى 366 روبية للتر، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وشهد وقف إطلاق نار هش لأسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران مزيدا من التوتر، اليوم الجمعة، قبل يوم واحد من بدء المفاوضات بينهما في باكستان إذ اتهمت واشنطن طهران بخرق وعودها بشأن مضيق هرمز، في حين شنت إسرائيل هجمات على لبنان واعتبرت إيران ذلك انتهاكا للهدنة.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، لا مؤشر ‌على أن إيران تنهي إغلاقها شبه الكامل للمضيق، وهو إغلاق تسبب في أسوأ اضطراب على الإطلاق في إمدادات الطاقة العالمية.

وأشارت طهران إلى الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان باعتبارها نقطة خلاف رئيسية.

وشنت إسرائيل أعنف ضرباتها خلال الحرب الحالية على لبنان، يوم الأربعاء.

وفي الساعات الـ24 الأولى من وقف إطلاق النار، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، لم تعبر المضيق سوى ناقلة واحدة ⁠للمنتجات النفطية وخمس ناقلات للبضائع الجافة.

وقدمت إيران، يوم الأربعاء، مقترحا من 10 نقاط لإنهاء الحرب شمل الاحتفاظ بالسيطرة على ⁠مضيق هرمز وقبول حقها في التخصيب النووي ورفع العقوبات وإنهاء الحرب، بما في ذلك الحملة ضد حزب الله في لبنان.