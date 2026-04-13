قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن التكليف الحكومي أصبح «غير جاذب ماديا».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر «Extra News» أن استمرار الإقبال على القطاع يعود بالأساس إلى نجاح المنظومة الطبية، وتوفر فرص عمل متنوعة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، فضلا عن فرص العمل في الخارج.

وأوضح أن القطاع الطبي في مصر لا يزال يحتفظ بجاذبيته بخلاف دول أخرى تراجع فيها الإقبال لصالح مهن تكنولوجيا المعلومات.

ونوه أن التكليف «سُنة» تم إقرارها منذ زمن بعيد بهدف الاستعانة بالكفاءات الطبية لخدمة النظام الصحي، مشددا أن هذا النظام يُعد «عرفا وليس إلزاما على الدولة»، طالما أن النظام الصحي استوفى احتياجاته.

وأضاف أن النظام الصحي لا بد أن يستكمل متطلباته من الموارد البشرية، لافتا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة ستساهم في تحديد احتياجات الدولة الأساسية من الكوادر الطبية.

وشدد أن القطاع الطبي في مصر لا يزال في احتياج لموارد بشرية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الارتقاء بالنظام الصحي ككل لابد أن يرتكز على حسن توظيف هذه الكوادر البشرية، وحسن إعدادها، ووضع برامج التدريب الملائمة لها.