أردوغان عن قانون إعدام الأسرى: استهداف الفلسطينيين بالإعدام فصل عنصري وفاشية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن تطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين حصرا شكل من أشكال الفصل العنصري واستخدام للقانون كأداة للفاشية.

جاء ذلك في كلمة له خلال استقباله أعضاء اللجنة النسائية للمؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية، في إسطنبول.

وبشأن موافقة الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، قال أردوغان "أليس تطبيق عقوبة الإعدام على السجناء الفلسطينيين حصرا، شكل من أشكال الفصل العنصري؟ أليس هذا استخداما للقانون كأداة للفاشية العنصرية؟"

وأضاف "هل ثمة فرق جوهري بين سياسات (أدولف) هتلر الوحشية ضد اليهود والقرار الذي اتخذه البرلمان الإسرائيلي بنبرة انتصار عظيم؟ أليست هذه كلها مظاهر جديدة لسياسات الإنكار والتدمير والقمع والإعدام السياسي المطبقة ضد الشعب الفلسطيني؟"

وشدد أردوغان أن الإجراءات الإسرائيلية تعتبر تمييزا وعنصرية، وتعني تطبيق نظام أسوأ حتى من نظام الفصل العنصري الذي انهار في جنوب إفريقيا عام 1994.