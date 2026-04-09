سفير مصر الأسبق بإسرائيل: اليمين المتشدد في غاية الخطورة إذا لم تقف الدول العربية أمامه بشكل موحد

قال حازم خيرت سفير مصر الأسبق في إسرائيل، إن إسرائيل بآلة الدعاية و"البروبوجاندا" الخاصة بها استطاعت أن تقنع عددًا كبيرًا من الدول بأنها لها وضع خاص ولن تستخدم القنبلة النووية ضد جيرانها، عكس الدول التي قد تمتلك وقد تستخدم هذه القنابل، بحجة الكذبة الكبرى لديها وهي الديمقراطية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أن الكذب وازدواجية المعايير موجودة في كل شيء عند إسرائيل وهي تخبط بعرض الحائط كل ما يتعلق بالقرارات الدولية، ولم تلتزم بموضوع النووي فقط، واللوبي اليهودي قوي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: «الولايات المتحدة هي التي تحمي إسرائيل من الانضمام لاتفاقية منع الانتشار النووي، ومصر بذلت جهدًا كبيرًا في فترة ما، لكن للأسف بالنسبة لإسرائيل لديها حصانة تحميها، وهذا غير عادل إطلاقًا».

وأكد ضرورة وجود جهد عربي مشترك، قائلاً: “هذا أمر مهم جدًا، فلا بد أن يكون هناك عمل عربي موحد"، مضيفًا أن ما يحدث الآن يفرض ضرورة العمل العربي المشترك والوقوف أمام القضايا على قلب رجل واحد.

واستطرد أن إسرائيل تتوسع، واليمين الإسرائيلي المتشدد في غاية الخطورة إذا لم تقف الدول العربية أمامه موقفًا واحدًا، وبالمثل، إيران بالحرس الثوري وبسلوكها العدواني تشكل خطرًا أيضًا.

وكشف عن تجربته خلال عمله مندوبًا دائمًا لمصر في جامعة الدول العربية، قائلاً: “كنت أرى بعيني الخلافات العربية، وهي للأسف كثيرة، لكنها كلها قابلة للحل، هناك إرادة ضرورية قوية، وأعتقد أن مصر تلعب دورًا دائمًا في هذا الإطار، من خلال محاولاتها للتضامن العربي”.

وأشار إلى أنه قبل الغزو العراقي للكويت، كانت مصر تبذل جهدًا كبيرًا وحققت قدرًا ملحوظًا من التضامن العربي، لكن بعد الغزو انقسمت الدول العربية فيما بينها، مؤكدًا ضرورة وجود وقفة عربية موحدة، مردفًا: "لم الشمل العربي ضروري، ويجب أن يكون منخرطًا مع الإدارة الأمريكية سواء الحالية أو السابقة أو المقبلة بجهود تكاملية وليست تنافسية”.

وأكد: "وجود موقف عربي موحد سيقوينا ويمكننا من مواجهة كل المخاطر ليس بالحروب، بل بالسلام والدبلوماسية والسياسة والاقتصاد.. لدينا الإمكانيات والقدرات، ولكن للأسف لا نتوحد”.

