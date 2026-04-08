هبوط أسعار النفط بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

تراجعت أسعار النفط بشكل حاد اليوم عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

وأشارت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية إلى أن العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي انخفضت بنسبة 18% لتصل إلى نحو 92.60 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود نفط برنت بنحو 6% لتصل إلى 103.40 دولار للبرميل.

ورغم الانخفاض، لا تزال الأسعار أعلى بكثير من مستوياتها قبل اندلاع الحرب.

كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.4%، في مؤشر على ارتياح الأسواق للتطورات الدبلوماسية ووقف التصعيد العسكري.