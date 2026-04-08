إيران تستعد لشن هجمات ضد المواقع العسكرية الإسرائيلية ردا على العدوان على لبنان

قال مصدر أمني عسكري إيراني مطلع، إن إيران تستعد لشن هجمات ضد المواقع العسكرية الإسرائيلية؛ ردًا على انتهاك الاحتلال لوقف إطلاق النار المؤقت في لبنان.

وأضاف في تصريحات لوكالة «فارس»، أن «استمرار الهجمات على لبنان دليل إما على عدم قدرة الولايات المتحدة على السيطرة نتنياهو، أو أن القيادة المركزية الأمريكية منحت الكيان الصهيوني حرية التصرف».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الجيش شن اليوم الأربعاء، هجومًا مفاجئًا على المئات من عناصر حزب الله في مقراتهم المنتشرة في أنحاء لبنان.

وأضاف في تصريحات، نقلها موقع «معاريف» العبري، أن «هذه أكبر ضربة مركزة يتلقاها حزب الله منذ عملية تفجيرات أجهزة البيجر».

وأشار إلى أن «تل أبيب أصرت على فصل ساحات القتال بين إيران ولبنان؛ لتغيير الواقع في لبنان، وإزالة التهديدات عن سكان الشمال».

وتوعد باغتيال الأمين العام الحالي لحزب الله نعيم قاسم، قائلًا: «لم يفهم نعيم قاسم ما فهمه نصر الله في لحظاته الأخيرة: أن إسرائيل ما بعد السابع من أكتوبر ليست نفسها قبل هذا التاريخ، ولن تقبل أي تهديد أو أذى لمواطنيها، لا من إيران أو لبنان».

وذكر أن «إسرائيل حذرت نعيم قاسم من أن حزب الله سيدفع ثمنًا باهظًا لمهاجمة إسرائيل نيابةً عن إيران»، لافتًا إلى أن هجمات اليوم تأتي في ظل «الوفاء بهذا الوعد».

واستطرد: «دور نعيم قاسم سيأتي قريبا. تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها بقوة في لبنان لصد التهديدات وإحباط قدرات حزب الله، وفقًا للسياسة التي وضعناها. لقد وعدنا بتوفير الأمن لسكان الشمال، وهذا ما سنفعله بالضبط».

وأعلن لبنان، يوم الأربعاء، عن سقوط مئات الضحايا جراء القصف الإسرائيلي العنيف عليها منذ ظهيرة اليوم، إلى جانب اغتيال القيادي في حزب الله صادق النابلسي.

وقال وزير الصحة اللبناني راكان ناصر الدين، إن المئات بين قتلى ومصابين في مختلف أنحاء لبنان جراء الضربات الإسرائيلية، منوهًا أن المستشفيات مكتظة بالضحايا.

كما جرى تداول أنباء أن عدد القتلى حتى الآن، بلغ أكثر من 300، إلى جانب مئات الجرحى. وأعلن الصليب الأحمر، أنه يخلي مستشفيات بيروت من المرضى لاستيعاب جرحى الغارات.

في المقابل، جرى تأكيد اغتيال صادق النابلسي، شقيق محمد عفيف، الناطق السابق باسم حزب الله.