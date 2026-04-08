ستارمر يبحث في السعودية ضمان استمرار وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران وفتح مضيق هرمز

وصل إلى جدة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الأربعاء في زيارة إلى المملكة يلتقي خلالها مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ لبحث ضمان استمرار فتح مضيق هرمز بشكل دائم بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن المقرر أن يناقش بن سلمان وستارمر "المساعي الرامية إلى دعم وقف إطلاق النار والحفاظ عليه من أجل التوصل إلى حل دائم للصراع وفتح مضيق هرمز بشكل دائم".

وقال ستارمر، في بيان "أرحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه خلال الليلة الماضية بين واشنطن وطهران، والذي سيحقق ⁠لحظة ارتياح للمنطقة والعالم". وأضاف "يجب أن نبذل كل ما في وسعنا، بالتعاون مع شركائنا، لدعم وقف إطلاق النار والحفاظ عليه، وتحويله إلى اتفاق دائم، وإعادة فتح مضيق هرمز".

واستضاف ستارمر، الذي تعرض لانتقادات شديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدم دعمه للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، اجتماعات متعددة الجنسيات حول كيفية دعم الحلفاء لإعادة ‌فتح ⁠المضيق الحيوي لتجارة النفط والغاز.

وتأتي زيارة ستارمر إلى المملكة ضمن جولة خليجية لإجراء محادثات مع قادة دول الخليج، وجرى الإعداد للزيارة قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار ، وفقا لبريطانيا.