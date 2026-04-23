حقق نادي الزمالك انتصارًا مثيرًا وثمينًا للغاية أمام ضيفه بيراميدز بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة التتويج باللقب في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.

ويدين الزمالك بانتصاره في مباراة اليوم، للاعبه البرازيلي خوان بيزيرا، الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 84 من عمر المباراة، بعد هجمة مرتدة سريعة من الأنجولي شيكو بانزا.

وجاء الشوط الأول متوسطًا بين الفريقين مع محاولات محدودة على المرمى، وسط تحفظ من الفريقين خوفًا من الخسارة، في هذه المرحلة الحاسمة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي الدقيقة السادسة حصل الزمالك على ركلة حرة من جهة اليمين لعبت داخل منطقة الجزاء وحولها ناصر منسي إلى خارج الملعب رغم الخروج الخاطئ من أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز.

وفي الدقيقة 7 حاول الزمالك مرة أخرى عبر تسديدة خطيرة من على حدود منطقة الجزاء من عبد الله السعيد ولكن مرت بجانب القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 10 انفرد محمود عبد الحفيظ زلاكة بمرمى الزمالك وسدد كرة ضعيفة انتهت بين يدي حارس مرمى الزمالك مهدي سليمان.

تلقى نادي بيراميدز ضربة مبكرة خلال مواجهة الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الخميس، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض أسامة جلال، مدافع بيراميدز، لإصابة عضلية في الدقائق الأولى من المباراة، وغادر بديلًا في الدقيقة 13، ليشارك بدلًا منه محمود مرعي.

وفي الدقيقة 33 سجل محمود زلاكة هدفًا لصالح بيراميدز، ألغاه حكم المباراة بسبب وجود تسلل على فيستون ماييلي في بداية الهجمة.

وفي الدقيقة 35 حاول بيراميدز مرة أخرى عبر تسديدة قوية من ناصر ماهر ولكن مرت أعلى من العارضة.

وفي الشوط الثاني هدأت المباراة وقلت الفرص مع تراجع الزمالك للتكتل الدفاعي مع اعتماد على الكرات المرتدة، فيما استحوذ بيراميدز على الكرة دون خطورة على مرمى الزمالك.

وشهد الشوط الثاني إصابة أحمد عاطف قطة، لاعب وسط نادي بيراميدز، وتم نقله إلى المستشفى ، بعد اصطدام قوي مع فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز، وقرر الجهاز الطبي خروجه مستبدلا حفاظا على سلامته ونزول يوسف أوباما بديلا.

وقرر الجهاز الطبي نقل قطة مباشرة بسيارة الإسعاف من الملعب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية والأشعة من أجل الاطمئنان عليه.

وفي الدقيقة 84 انطلق البديل شيكو بانزا في هجمة مرتدة سريعة ومرر الكرة عرضية إلى خوان بيزيرا أمام المرمى، لم يتواني المهاجم البرازيلي عن تسجيلها في الشباك.

وفي الدقيقة 91 سجل شيكو بانزا هدفًا آخر لنادي الزمالك ألغاه الحكم بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد، بسبب وجود تسلل على اللاعب الأنجولي.

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده للنقطة 49، في صدارة جدول ترتيب مجموعة التتويج، وبفارق 5 نقاط عن منافسه في مباراة اليوم، فريق بيراميدز، صاحب المركز الثاني والذي تجمد رصيده عند النقطة 44، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.