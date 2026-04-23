وكالة أنباء فارس: إصلاح وتركيب أنظمة ورادارات جديدة واختبارها استدعى تفعيل الدفاعات الجوية

قالت وكالة أنباء فارس، إن هناك عدة عوامل أدت إلى تفعيل الدفاع الجوي مساء اليوم خلال أيام وقف إطلاق النار.

وأضافت عبر حسابها على منصة «إكس» أن العامل الأول يتمثل في «الاستعداد التام والاستجابة لأي حادث مشبوه»، والثاني «إصلاح وتركيب أنظمة ورادارات جديدة مضادة للطائرات واختبارها».

وأشارت إلى السبب الثالث يكمن في «تغيير نظام الدفاع الجوي من شبكة العنكبوت إلى الفسيفساء».

وفي سياق متصل، أفادت وكالة أنباء فارس بأن سماع أصوات أنظمة الدفاع مؤخرا في طهران والعديد من المدن الإيرانية الأخرى جاء ردا على وجود طائرات مسيرة صغيرة، وطائرات جوية دقيقة من نوع «أوركا»، في عدة مواقع من جميع أنحاء البلاد.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريحات لصحيفة ليديعوت أحرونوت «عدم شن أي ضربات ضد إيران».

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية، عن تفعيل منظومات الدفاع الجوي شرق وغرب العاصمة طهران.

وأوضحت وكالة «مهر» الإيرانية أن الدفاعات الجوية الإيرانية تتعامل مع أهداف معادية غرب طهران.

وأفادت مصادر باكستانية لـ «العربية» مساء اليوم، بأن المفاوضات بين أميركا وإيران مستمرة رغم الجمود الحالي، مشيرا إلى أن قرار المشاركة داخل إيران لم يحسم بعد.