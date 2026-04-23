نفى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الخميس، وجود "صراع على السلطة"، مؤكدا أنه ليس في إيران "متشددون أو معتدلون، جميعنا إيرانيون".

جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ادعى فيها أن إيران تعاني من "صراع على السلطة".

وقال بزشكيان إنه لا يوجد في إيران "متشددون أو معتدلون. نحن جميعا إيرانيون وثوريون. وبوحدة صلبة كالفولاذ بين الشعب والدولة".

وتوعد بجعل "المعتدي يندم على فعلته"، مردفا: "إله واحد، أمة واحدة، قائد واحد، وطريق واحد، وهو طريق انتصار إيران العزيزة".

وفي وقت سابق، نشر ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، تدوينة ادعى فيها أن إيران تعاني من "صراع على السلطة".

وأضاف أن إيران تواجه "صعوبة كبيرة" في تحديد قائدها، مشيرا إلى أن "الصراع الداخلي مستمر بشكل جنوني بين المتشددين الذين يخسرون بشكل سيئ في ساحة المعركة، والمعتدلين الذين ليسوا معتدلين إلى هذا الحد (لكنهم يحظون بالاحترام!)"، وفق تعبيره.

وفي 8 أبريل الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لأسبوعين، قبل أن تستضيف العاصمة الباكستانية إسلام أباد في 11 من الشهر ذاته، جولة محادثات بين الطرفين، دون التوصل إلى اتفاق.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، خلّفت أكثر من 3 آلاف شهيد، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل هدنة مؤقتة على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.



