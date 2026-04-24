هاباج لويد الألمانية: الحرب على إيران تسبب تكاليف إضافية بـ 50 مليون دولار أسبوعيا

أشارت تقديرات شركة "هاباج لويد"، أكبر شركة شحن حاويات في ألمانيا، إلى أنه لا يوجد خيار حاليا لتسيير سفنها التجارية العالقة في الخليج عبر مضيق هرمز.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة، رولف هابن يانسن، بأنه لا توجد إمكانية للمرور في الوقت الراهن وأن الشركة تنتظر الفرصة المناسبة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكانت بيانات سابقة للمجموعة أفادت بأنها لا تزال هناك ست سفن تجارية تابعة للشركة عالقة في الخليج.

وقال يانسن إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تتسبب في تكاليف إضافية أسبوعية تصل إلى حوالي 50 مليون دولار أمريكي (نحو 42,8 مليون يورو)، وعزا ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود.

وبسبب هذه التكاليف الإضافية، تفرض "هاباج لويد" رسوما إضافية على عملائها، مشيرا إلى وجود "قبول جيد" من جانب العملاء تجاه هذه الرسوم.

وكان كُشف النقاب في مارس الماضي عن تعرض سفينة الحاويات "سورس بليسينج" التابعة للشركة والراسية في الخليج، لإصابة بشظية قذيفة، ما أدى لاندلاع حريق تمكن الطاقم من إخماده.

يشار إلى أنه لا يمكن عبور مضيق هرمز دون مخاطر لأن إيران تهدد السفن التي تحاول اجتياز المضيق جنوبها دون التنسيق معها، مما أدى إلى توقف حركة المرور بشكل شبه كامل.

يذكر أنه تم الإعلان أمس الأربعاء عن قيام القوات المسلحة الإيرانية، بحسب بياناتها الخاصة، بمهاجمة ثلاث سفن شحن قبالة سواحلها وتعطيل حركتها، كما تم احتجاز سفينتين، من بينهما السفينة "إم إس سي فرانشيسكا" التابعة لشركة الشحن السويسرية "مديترينيان شيبينج كومباني".