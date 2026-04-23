إصابة 45 عسكريا إسرائيليا ترفع الإجمالي إلى 735 منذ بدء حرب إيران

ارتفع عدد المصابين في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على إيران ولبنان إلى 735 عسكريا حتى مساء الخميس، بعد تسجيل 45 إصابة خلال الساعات الـ72 الأخيرة، وفق رصد مراسل الأناضول لإحصاءات رسمية.

وتظهر أحدث المعطيات المنشورة على الموقع الإلكتروني لجيش الاحتلال، أن إجمالي عدد جرحاه منذ بدء العدوان على إيران في 28 فبراير الماضي، وانخراط "حزب الله" بعد أيام في الحرب بتاريخ 2 مارس، بلغ 735 عسكريا، بينهم 144 إصابة خطيرة وحرجة.

كما أظهرت المعطيات أن 149 عسكريا ما زالوا يتلقون العلاج.

ومساء الأحد الماضي كان عدد الإصابات 690 عسكريا، ما يعني تسجيل 45 إصابة بصفوف الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الـ72 الأخيرة.

ولم يوضح الجيش كيف وقعت الإصابات الجديدة رغم سريان وقف إطلاق النار في جبهتي إيران ولبنان، إلا أنه لا يزال يحتل نحو 55 بلدة وقرية جنوبي لبنان ويتمركز فيها، ويخرق وقف إطلاق النار مرارا، فيما ينفذ "حزب الله" بعض الردود على تلك الخروقات.

وفي 8 أبريل الجاري، أعلنت واشنطن هدنة مع طهران لأسبوعين لإتاحة المجال أمام مفاوضات حول اتفاق ينهي الحرب، قبل أن تمددها لاحقا "إلى حين تقديم طهران مقترحها" بشأن الاتفاق، دون تحديد مدة.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 17 أبريل هدنة في لبنان بين إسرائيل و"حزب الله" لمدة 10 أيام قابلة للتجديد.

وقبل الهدنة، شنت إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان بدأته في 2 مارس خلف 2483 شهيدا و7707 جرحى، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية.