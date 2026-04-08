الهدنة تهبط بالنفط نحو 18% دون 92 دولارا للبرميل

تراجعت أسعار النفط بنحو 18 بالمئة دون 92 دولارا للبرميل، الأربعاء، عقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.

وعمقت أسعار النفط خسائرها ليهبط سعر خام برنت 17 بالمئة إلى 91.3 دولارا للبرميل في تعاملات الأربعاء، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 92 دولارا متراجعا بـ18 بالمئة مع حلول الساعة 14.00 تغ.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إذ أدت إلى ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم، جراء التراجع الحاد بمرور ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، الذي قيدت طهران الملاحة فيه.

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموافقة على وقف الضربات ضد إيران لمدة أسبوعين، ورهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز الذي يمر عبره عادة 20 بالمئة ⁠من النفط العالمي، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

واعتبر أن وقف إطلاق النار سيتيح الفرصة لإتمام "اتفاق نهائي بشأن السلام طويل الأمد مع إيران، والسلام في الشرق الأوسط"، حيث "تم الاتفاق على جميع النقاط الخلافية السابقة تقريبا بين الولايات المتحدة وإيران".

وجاء ذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء مهلة بنهاية الثلاثاء كان قد منحها، لطهران من أجل إعادة فتح المضيق والقبول باتفاق، متوعدا بتدمير "حضارة بأكملها"، في إشارة إلى إيران.

من جانبها، قالت الحكومة الإيرانية إنها تهدف إلى اختتام المفاوضات في باكستان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد 15 يوما.