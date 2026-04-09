الرئيس الإيراني: استمرار هجوم إسرائيل على لبنان يجعل التفاوض مع أمريكا بلا معنى

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إنّ «اعتداء الكيان الصهيوني المتكرر على لبنان هو انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الأولي، ومؤشر خطير على الخداع وعدم الالتزام بالاتفاقات المحتملة».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس: «مواصلة هذه الاعتداءات سيجعل التفاوض بلا معنى؛ أيدينا ستبقى على الزناد، ولن تتخلّى إيران عن إخوتها وأخواتها اللبنانيين قطّ».

وقبل قليل، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن لبنان ومحور المقاومة برمته «جزء لا يتجزأ من مقترح وقف إطلاق النار».

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، أكد علنًا وبشكل واضح شمول لبنان ضمن الاتفاق.

ونوه أن انتهاكات وقف إطلاق النار تترتب عليها تكلفة واضحة وردود قوية.

وشنت إسرائيل أمس الأربعاء، أوسع هجوم إسرائيلي على لبنان، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف إطلاق نار مؤقتا في إيران، وفي تناقض مع إعلانات إيرانية وباكستانية، قالت إسرائيل إن «وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان».

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنه «جرى التوصل إلى تفاهمات بين القيادة السياسية بأمريكا وإسرائيل للفصل بين جبهتي لبنان وإيران»، مؤكدا أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى وجود أكثر من 15 ألف عنصر لدى حزب الله.

من جانبه، توعد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، بمواصلة غارات الجيش على لبنان «دون توقف»، وقال إن الجيش سيواصل استهداف حزب الله، مؤكدا استغلال كل فرصة لتعزيز ما وصفه بأمن شمال إسرائيل.

سياسيا، أدانت الخارجية الباكستانية بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان. وطالب المتحدث باسم الخارجية الباكستانية بتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.

من جانبها، دعت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر لضرورة إدراج لبنان في اتفاقية وقف إطلاق النار.

ونقلت «أسوشيتد برس» عن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي قوله «نؤمن أن وقف إطلاق النار يجب أن ينطبق على لبنان أيضا».

ودانت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة على لبنان، محذرة من أن تزيد هذه الهجمات من تفاقم الوضع الإنساني في لبنان.

وأكدت الخارجية التركية، في بيان، أنه رغم وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم التوصل إليه في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، فإن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تواصل استهداف الجهود الدولية الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار.

كما دان وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، بشدة الضربات الإسرائيلية الواسعة النطاق على لبنان، مشددا على ضرورة أن يشمل اتفاق وقف إطلاق النار لبنان.

وأعربت الصين عن قلقها البالغ إزاء التصعيد، إذ شددت الناطقة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، على ضرورة احترام «سيادة لبنان وأمنه»، ودعت بكين كافة الأطراف إلى ضبط النفس والتهدئة لمنع انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع.