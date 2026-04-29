دراسة تظهر تباطؤ فقدان الغابات المطيرة

على الرغم من استمرار انكماش الغابات المطيرة الاستوائية، فإن وتيرة الانكماش تباطأت بعد ارتفاع قياسي خلال عام 2024، حسبما قال معهد الموارد العالمية اليوم الأربعاء.

ووفقا لبيانات معمل جلاد بجامعة ميريلاند، فإنه خلال عام 2025، تم فقدان 3ر4 مليون هيكتار من الغابات المطيرة الاستوائية الاساسية- وهي مساحة تضاهي مساحة الدنمارك تقريبا.

مع ذلك، فإن ذلك أقل بنسبة 36% مقارنة بحجم الغابات المطيرة التي اختفت خلال عام 2024، حسبما قال معهد الموارد العالمية.

وقالت إليزابيث جولدمان المديرة المشاركة لبرنامج جلوبال فورست بالمعهد إن البيانات مشجعة.

وأضافت" تسجيل تراجع بهذا الحجم خلال عام واحد يعد أمرا مشجعا- ويظهر ما يمكن أن يحققه تحرك حكومي حاسم".

وأشار المعهد إلى أنه على الرغم من التراجع، فإن معدل فقدان الغابات المطيرة مازال أعلى بنسبة 46% مقارنة بالعقد الماضي.

وحذر المعهد من أنه على الرغم من تحقيق تقدم، فإن فقدان الغابات عالميا مازال أعلى من المستوى المطلوب لتحقيق هدف 2030 بشأن وقف فقدان الغابات، وهو الالتزام الذي تعهدت به أكثر من 140 دولة.

وتم تسجيل معظم خفض فقدان الغابات في البرازيل، موطن غابات الأمازون، أكبر غابة مطيرة في العالم.

وقال المعهد إن التوسع الزراعي مازال القوة الدافعة الرئيسية لفقدان الغابات في أنحاء العالم، على الرغم من أن الحرائق كانت عاملا رئيسيا.

وقال مدير معمل جلاد ماثيو هانسين إن التغير المناخي وإزالة الاراضي سهلا اشعال حرائق الغابات عالميا.

وأضاف" بدون تحرك فوري لوقف الحرائق وإدارتها بصورة أكثر فعالية، نخاطر بدفع أهم الغابات في العالم إلى مرحلة غير قابلة للتعافي".

ومازال معدل فقدان الغابات مرتفعا في دول منها بوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبيرو ولاوس ومدغشقر، حسبما قال المعهد، الذي أرجع هذا الارتفاع إلى التوسع الزراعي والتعدين والحرائق والاعتماد المحلي على الغابات من أجل الطعام والوقود.