بعد نحو 40 يومًا من اندلاع الحرب، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - متحدثًا بلغة المنتصر - ليعلن تعليق قصف إيران لمدة أسبوعين ووقف إطلاق النار من الجانبين.

إعلان ترامب جاء عبر حسابه على منصة تروث سوشيال، فسر ترامب سبب التوصل إلى خطوة وقف إطلاق النار، وهو ما قال إنه تحقيق الولايات المتحدة لأهدافها وأكثر خلال هذه الحرب.

وقال ترامب في منشوره: «سيكون هذا وقفًا لإطلاق النار من الجانبين! والسبب في ذلك هو أننا حققنا بالفعل جميع الأهداف العسكرية، بل وتجاوزناها، وقطعنا شوطاً كبيراً في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلام طويل الأمد مع إيران، والسلام في الشرق الأوسط».

وكشف ترامب أنه وافق على تعليق قصف إيران، بناءً على محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش هناك عاصم منير، والتي طلبا فيها منه وقف إرسال القوة التدميرية الليلة إلى إيران، ورهنًا بموافقة إيران على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

أشار الرئيس الأمريكي كذلك، إلى أن المشكلة الإيرانية التي وصفها بالمزمنة تقترب من الحل، وقال: «نيابةً عن الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتي رئيسًا لها، وممثلًا أيضًا لدول الشرق الأوسط، إنه لشرفٌ لي أن أرى هذه المشكلة المزمنة تقترب من الحل. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر».