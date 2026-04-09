واللا العبري: احتمال كبير لتجدد الحرب مع إيران عقب انتهاء هدنة الأسبوعين

ذكر موقع واللا الإسرائيلي أن هناك احتمالًا كبيرًا لتجدد الحرب مع إيران عقب انتهاء فترة وقف إطلاق النار الممتدة لأسبوعين.

وأشار الموقع إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تقويض الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تحدث خلال اجتماع «الكابينت» الحربي عن إمكانية استئناف القتال بعد انتهاء المهلة، قائلًا: «مطالب الولايات المتحدة والإيرانيين لا تتلاقى، وسننتظر ونرى».

وأضاف، بحسب الموقع، أن نتنياهو أوضح لأعضاء حكومته أن «الأمريكيين ملتزمون بإزالة اليورانيوم، سواء عبر المفاوضات أو من خلال استئناف الحرب».

وبدأ اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس في تمام الساعة العاشرة، واستمر لنحو أربع ساعات، حيث تم خلاله استعراض تطورات وقف إطلاق النار، والموقف الأمريكي، والهجمات على القدرات الإيرانية، وفق ما نقلته وكالة «معًا» الفلسطينية.

ووفقًا للحاضرين في الاجتماع، فإن التقييمات التي طُرحت تشير إلى أن إيران قد لا تلتزم ببنود وقف إطلاق النار، مع وجود احتمال كبير لعودة الهجمات عقب انتهاء فترة الأسبوعين.