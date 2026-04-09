السفير حسين هريدي: قرار وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران وقفة محارب

وصف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قرار وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، بأنه «وقفة محارب».

وقال خلال تصريحات على برنامج «مساء dmc»، عبر قناة «dmc»، إن الولايات المتحدة الأمريكة، احتاجت لإيقاف الحرب في إيران، لإعادة تقييم موقفها الداخلي، وموقفها في الشرق الأوسط إذا استمر التصعيد العسكري.

وأضاف أن عدم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار أمس، كان سيؤدي إلى تضرر الشرق الأوسط، قائلًا: «في حالة عدم التوصل لهذا الاتفاق أمس كان صراحة هيفتح باب جهنم على كل دول المنطقة بدون استثناء».

ولفت إلى حاجة إيران أيضًا لهذه الهدنة، لتعييد تقييم موقفها، وآلية التعامل مع الأضرار التي تعرضت لها، على الصعيد العسكري، والصناعي، ومع تهديدها بمهاجمة محطات الطاقة والغاز، مؤكدًا أن السياسين والدبلوماسين الإيرانين، عليهم ترميم علاقتهم مع دول الخليج فور انتهاء الحرب.

وتابع أن الولايات المتحدة الأمريكية ستزود إسرائيل بالمنظومات المضادة للصواريخ، مضيفًا: «المنطقة تعرضت لزلزال عنيف وهذا الزلزال هيبقى له ارتدادات في المستقبل».

ورأى أن إسرائيل ستحاول تخريب اتفاق وقف إطلاق النار، مستشهدًا بهجماتها اليوم على بيروت، وقائلًا: «الهجمات الغير مسبوقة على بيروت النهاردة هدفها الأساسي دفع الإيرانين إلى الخروج من وقف إطلاق النار بحيث إن الرئيس ترامب شخصيا يقول إن إحنا في حل من هذا لأن إيران أعادت غلق مضيق هرمز».

وأشار إلى أنه فور انتهاء هذه الحرب، يجب على جميع دول الشرق الأوسط إعادة حسابتها، نظرًا للتغيرات التي شهدتها المنطقة، مؤكدًا: «الشرق الأوسط بعد انتهاء هذه الحرب ليس هو الشرق الأوسط قبل بدايتها».

وأوضح أن لهذه الحرب أسبابًا قريبة وبعيدة، مؤكدًا أن العامل المشترك بها هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والعقيدة الدينية الصهيونية، التي تدعو لإنشاء جدار بين إسرائيل والدول العربية.

وأكمل: «سواء كنا بنتحدث عن اسباب قريبة أو بعيدة، العامل المشترك فيها كلها واحد اسمه بنيامين نتنياهو وعقيدة صهيونية واحدة معروفة، باسم العقيدة الصهيونية الدينية وما كانت تدعو إليه من إنشاء جدار حقيقي بين الصهيونية ودولة إسرائيل وكل الدول العربية».

ولفت إلى الأحداث التي شهدها هذا اليوم منذ سنوات، وهما مذبحة دير ياسين 1948، ومذبحة بحر البقر 1970، مؤكدًا «برغم الفارق الزمني بينهم هما ممكن يفسروا لنا حاجات كثير المنطقة شهدتها من 7 أكتوبر 2023 وحتى الإعلان عن وقف إطلاق النار أمس».

ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعليق قصف إيران ومهاجمتها لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن القرار جاء عقب اتصالات مع قادة باكستان التي لعبت دور الوسيط بين واشنطن وطهران.

وأوضح أن هذه الخطوة مشروطة بموافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على «الفتح الكامل والفوري والآمن» لمضيق هرمز، معتبرا أن هذا التعليق يمكن أن يشكل «وقفا لإطلاق النار من الجانبين».