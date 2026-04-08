إيران تعلن إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية بعد وقف إطلاق النار

أعلنت إيران إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية من طراز "هيرميس - 900" في أجواء محافظة فارس، الأربعاء، وذلك عقب وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة ويشمل إسرائيل أيضا.

وبحسب التلفزيون الإيراني الرسمي، ذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه رصد الطائرة المسيّرة الإسرائيلية في أجواء مدينة لار التابعة لمحافظة فارس، وأن أنظمة الدفاع الجوي قامت بتدميرها.

وشدد البيان على أن دخول "أي طائرة معادية أمريكية أو صهيونية" إلى سماء إيران، حتى لو لم تنفذ عمليات عسكرية، سيعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار، وأنه سيتم الرد عليه بحزم.

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

وجاء ذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي منحها ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق قبل تدمير ما قال إنها "حضارة بأكملها".

من جانبها، صرّحت الحكومة الإيرانية بأنها تهدف إلى اختتام المفاوضات في باكستان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد 15 يوما.