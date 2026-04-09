الخميس 9 أبريل 2026 12:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟
النتـائـج تصويت

إنزاجي: سداسية الخلود خطوة مهمة.. وتركيزنا يتجه نحو التحدي الآسيوي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 9 أبريل 2026 - 12:52 م | آخر تحديث: الخميس 9 أبريل 2026 - 12:52 م

أعرب الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال، عن رضاه عقب الفوز الكبير على الخلود بنتيجة 6-0، في الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وأكد إنزاجي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن فريقه سعى لتقديم أفضل أداء ممكن، خاصة في ظل الاستعداد للمنافسات الآسيوية المقبلة، مشيرًا إلى أن التحضيرات لها ستبدأ مباشرة بعد هذا اللقاء.

وأوضح المدرب الإيطالي أن الفريق لا يزال أمامه الكثير من العمل لتحسين الأداء، رغم النتيجة الكبيرة، لافتًا إلى أن الهلال خلق العديد من الفرص خلال المباراة، حيث سدد اللاعبون تسع كرات على المرمى، وهو نفس المعدل الذي تحقق في اللقاء السابق رغم عدم تحقيق الفوز فيه.

وأضاف أن عودة بعض العناصر المهمة مثل كريم بنزيما وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش تمثل دفعة قوية للفريق، لكنه شدد على أن تقييمه يعتمد بشكل أساسي على المستوى الفني وليس فقط النتائج.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 68 نقطة، بفارق نقطتين خلف النصر المتصدر، ما يعكس استمرار المنافسة القوية على لقب الدوري هذا الموسم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك