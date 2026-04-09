أعرب الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال، عن رضاه عقب الفوز الكبير على الخلود بنتيجة 6-0، في الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وأكد إنزاجي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن فريقه سعى لتقديم أفضل أداء ممكن، خاصة في ظل الاستعداد للمنافسات الآسيوية المقبلة، مشيرًا إلى أن التحضيرات لها ستبدأ مباشرة بعد هذا اللقاء.

وأوضح المدرب الإيطالي أن الفريق لا يزال أمامه الكثير من العمل لتحسين الأداء، رغم النتيجة الكبيرة، لافتًا إلى أن الهلال خلق العديد من الفرص خلال المباراة، حيث سدد اللاعبون تسع كرات على المرمى، وهو نفس المعدل الذي تحقق في اللقاء السابق رغم عدم تحقيق الفوز فيه.

وأضاف أن عودة بعض العناصر المهمة مثل كريم بنزيما وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش تمثل دفعة قوية للفريق، لكنه شدد على أن تقييمه يعتمد بشكل أساسي على المستوى الفني وليس فقط النتائج.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 68 نقطة، بفارق نقطتين خلف النصر المتصدر، ما يعكس استمرار المنافسة القوية على لقب الدوري هذا الموسم.