أثار ضياء السيد الجدل حول مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن الفريق الأحمر استحق الحصول على ركلة جزاء واضحة لم يتم احتسابها خلال اللقاء.

وأوضح السيد، في تصريحات تلفزيونية، أن الحالة التحكيمية كانت صريحة، متسائلًا عن سبب تجاهل الحكم لها رغم تمركزه الجيد، كما أبدى استغرابه من عدم تدخل تقنية الفيديو، خاصة مع احتساب حالات مشابهة خلال المباراة.

وانتقد مستوى التحكيم، مشيرًا إلى غياب الاتساق في القرارات، ما يثير علامات استفهام حول إدارة اللقاء، مؤكدًا ضرورة الاستعانة بحكام أجانب في المباريات المقبلة لضمان العدالة.

وعلى الجانب الفني، أشار إلى أن الأهلي يعاني من أزمة واضحة في مركز المهاجم الصريح، في ظل غياب لاعب قادر على استغلال الفرص وتحويلها إلى أهداف.

وفيما يخص سباق اللقب، أكد أن الزمالك وبيراميدز هما الأقرب للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن فوز الأهلي بالبطولة في الظروف الحالية سيكون مفاجأة كبيرة.

كما علّق على بعض التصرفات داخل المباراة، مؤكدًا أنه في حال ثبوت وجود أخطاء من الحارس محمد الشناوي في التعامل مع الحكام، فيجب تطبيق اللوائح بحقه، مع توقعه تصعيدًا من إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.