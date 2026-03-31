بابا الفاتيكان لـ ترامب: ابحث عن مخرج لإنهاء الحرب

وكالات
نشر في: الثلاثاء 31 مارس 2026 - 10:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مارس 2026 - 10:12 م

حثّ ليو الرابع عشر، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البحث عن "مخرج" لإنهاء الحرب مع إيران.

وأضاف البابا، وهو أول بابا أمريكي، أنه سمع تصريحات لترامب تفيد برغبته في إنهاء الحرب، قائلاً: "آمل أن يبحث عن مخرج... آمل أن يجد طريقة للحد من العنف"، وفقًا لقناة «الشرق» الإخبارية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، من بينهم علي خامنئي، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل.

كما تنفذ إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، تسببت في بعض الحالات في سقوط ضحايا وأضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الهجمات.

