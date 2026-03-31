الخارجية الأمريكية: حذرنا الصحفية الأمريكية المخطوفة في العراق مسبقا من تهديدات

قال مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة على علم بتقارير خطف صحفية أمريكية في العاصمة العراقية بغداد مضيفا أن الوزارة حذرتها من قبل من وجود تهديدات ضدها.

وصرح مساعد وزير الخارجية للشؤون العامة العالمية ديلان جونسون في منشور على إكس: "أوفت وزارة الخارجية بواجبها في تحذيرها (الصحفية) من التهديدات التي تتعرض لها، وسنواصل التنسيق مع مكتب التحقيقات الاتحادي لضمان إطلاق سراحها في أسرع وقت ممكن".

وسبق أن كشفت وزارة الداخلية العراقية، عن تعرض صحفية أجنبية إلى حادث اختطاف من قبل مجهولين.

وقالت في بيان، إنه على الفور باشرت القوات الأمنية المختصة بواجباتها لملاحقة الجناة، وفق معلومات استخبارية دقيقة وجهد ميداني مكثف وتتبع مسار الخاطفين.

وأضافت: «أسفرت عمليات المتابعة والمطاردة عن محاصرة عجلة تابعة للخاطفين، ما أدى إلى انقلابها أثناء محاولتهم الهروب، حيث تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على أحد المتهمين وضبط احدى العجلات المستخدمة في الجريمة».

وأكدت الداخلية العراقية، أن الجهود مستمرة لتعقب باقي المتورطين وتحرير المختطفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق جميع المشاركين في هذا العمل الإجرامي، وفق القانون.

وتبعت: «لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث بشكل كامل، وسيتم موافاتكم بالتفاصيل لاحقاً».

وختمت الداخلية العراقية البيان بالقول: «تجدد الوزارة تأكيدها على أنها لن تسمح بأي محاولة لزعزعة الأمن أو استهداف الضيوف الأجانب، وستبقى أجهزتها الأمنية يقظة وحازمة في ملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة».